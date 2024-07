Ehemalige britische Kaserne in Herford Acht Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Es habe eine erhebliche Rauchentwicklung gegeben, sagte der Sprecher. Betroffen gewesen sei ein Gebäude, in dem 146 Personen untergebracht seien. „Der Brand ist dort augenscheinlich in einem Raum ausgebrochen, in dem auch Geflüchtete untergebracht sind“, sagte der Sprecher. Die Untersuchungen zur Brandursache würden anlaufen, sobald das Gebäude begehbar sei.