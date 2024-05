Schwerer Unfall in Bünde bei Herford 81-Jähriger fährt Mitarbeiter in Waschanlage an und verletzt ihn schwer

Wie die Polizei in Herford am Montag (27. Mai 2024) mitteilte, bremste der Mann am Samstag (25. Mai) vor der Einfahrt nicht, sondern beschleunigte. Er prallte auf ein Auto vor ihm in der Anlage und erfasste einen 42-jährigen Mitarbeiter, der unter seinem Wagen eingeklemmt wurde und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.