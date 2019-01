Polizei bittet um Hilfe: 58-jährige Frau aus Herford vermisst

Herford Am Sonntagabend wurde Claudia A. zuletzt gesehen. Bislang hat die Polizei nur ihr verlassenes Auto gefunden. Es werden dringend Zeugen gesucht.

Noch am Sonntagabend habe die Polizei umfassende Suchmaßnahmen in der Herforder Innenstadt eingeleitet. Gegen 3 Uhr in der Nacht fanden die Beamten das Auto von Claudia A. im Bereich der Bergertorstraße.