Festnahme in Herdecke: Verlorene Beute führt Polizei zu Tankstellen-Einbrecher

Festnahme in Herdecke

Herdecke Ein 20 Jahre alter Mann ist in Herdecke in eine Tankstelle eingebrochen und hat Zigaretten und Süßigkeiten gestohlen. Seine Beute verlor er auf der Flucht nach und nach, die Polizei musste ihr nur folgen.

Ein Tankstellen-Einbrecher hat in Herdecke mit seiner verlorenen Beute der Polizei den Weg gewiesen. Er wurde schließlich festgenommen. Der 20-Jährige habe am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht mit einem an einer Zapfsäule entwendeten Feuerlöscher die Glastür zum Verkaufsraum der Tankstelle eingeschlagen, teilte die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis mit. Dabei habe er sich und die Tür mit Löschpulver besprüht.