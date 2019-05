Ungewöhnlicher Fund in Herdecke : Zersägtes Auto in Hengsteysee entdeckt

Herdecke Die Feuerwehr Herdecke hatte am Sonntag einen außergewöhnlichen Einsatz: Die Einsatzkräfte bargen ein zersägtes Auto aus dem Hengsteysee.

Am Sonntagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz am Hengsteysee aus. Ein DLRG-Team aus Hagen hatte zuvor bei einer Routine-Kontrolle mehrere Teile eines Autos im See entdeckt. Nach Feuerwehrangaben stellte sich vor Ort heraus, dass die verschiedenen Fahrzeugteile vom selben Auto stammen. Das Auto wurde demnach in seine Bestandteile zersägt.