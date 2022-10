Weinfest, Märkte, Apfelernte : Sieben Ausflugstipps für den Herbst in NRW

Foto: Wolfgang Walter 15 Bilder So schön ist der Schlossherbst auf Schloss Dyck

Düsseldorf Herbstliche Märkte mit Flammkuchen, Kirmes und gebrannten Mandeln, Weinmärkte oder Apfelernte auf dem Bio-Hof. Der Herbst bietet viele Aktivitäten für die ganze Familie. Wohin sich ein Tagesausflug lohnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leonie Miß

Kalendarisch betrachtet befinden wir uns seit dem 23. September im Herbst. Bislang war er durchwachsen, mit wenigen milden Tagen. Nun werden aber noch einige sonnige Herbsttage erwartet, und in Nordrhein-Westfalen gibt es für die letzten Tage der Ferien besondere Angebote, die goldene Jahreszeit zu zelebrieren. Eine Auswahl:

Traditioneller Fettmarkt in Warendorf

Foto: Eifel Tourismus GmbH/Dominik Ketz 12 Bilder Die schönsten Herbst-Ausflugsziele in NRW

Warendorf ist nicht nur bekannt wegen seiner jährlichen Hengstparaden. Im Oktober steht in der westfälischen Kreisstadt die große Herbstkirmes an. Vor mehr als 365 Jahren wurde der erste Fettmarkt abgehalten, von buntem Rummel war da noch keine Rede. Damals diente der Markt zum Handel, besonders von fettem Vieh – daher der Name. Bis heute soll der Markt aber zu allererst die Tradition feiern, so steht es auf der Website der Stadt. Von Samstag, 15. Oktober, bis Mittwoch, 19. Oktober, ist Kirmes auf der Linnenwiese sowie diverses Programm von Familientag bis Trödel in der Altstadt.

Weitere Infos finden Sie hier.

Lesen Sie auch Herbstferien zu Hause : Sieben herbstliche Wanderrouten in NRW

Uerdingen feiert Herbstfest mit Weingasse

Auch seit 2019 zum ersten Mal wieder: das Herbstfest im Krefelder Uerdingen. Aussteller stehen am Wochenende, 7. bis 9. Oktober, in der Fußgängerzone und am Marktplatz, Kinder können Kürbissen Gesichter malen, außerdem wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Bei der „Weingasse“ ab 17 Uhr können Besucher die verschiedensten Weine verkosten und Flammkuchen essen – ganz herbstlich.

Lesen Sie hier mehr.

Schlossherbst auf Schloss Dyck

Rund um das herbstliche Landleben geht es ebenfalls von Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober vor der niederrheinischen Schlosskulisse in Jüchen: Herbstliche Produkte – Herbstblumen, Kürbisse, Zwiebelkuchen und Gartenaccessoires – warten hier auf die Besucher. Für Kinder ist eine Kürbiswerkstatt zum Basteln oder die rollende Waldschule geplant. Die Veranstalter raten dazu, in Vorhinein Tickets zu kaufen, online oder im Vorverkauf an der Parkkasse. Erwachsene zahlen 16 Euro, Kinder von sieben bis 16 Jahren sechs Euro.

Tickets und weitere Informationen gibt es hier.

Erntehelfer für einen Tag in Wesel

Den etwas anderen Ausflug bietet der Neuhollandshof in Wesel. Denn auch die Apfel-Ernte kann zelebriert werden. Dort werden Bio-Äpfel zu hofeigenen Produkten verarbeitet. Zur jährlichen Ernte im September und Oktober können deshalb freiwillige Helfer auf den weitläufigen Apfelplantagen die reifen Früchte mit einsammeln. Es gibt die Möglichkeit, einen halben oder einen ganzen Tag dabei zu sein und alleine oder gemeinsam mit Freunden oder Familie Äpfel zu ernten. Und die Belohnung dafür kommt direkt frisch vom Baum. Das Angebot gilt noch bis zum Ende der Herbstferien. Freie Termine können per Mail am Hof erfragt werden.

Den Kontakt und weitere Informationen gibt es hier.

Herbstweinfest zum Saisonabschluss an der Mosel

Weinfans sollten einen etwas längeren Anreiseweg einplanen. In Kröv, einem Weinort an der Mosel in Rheinland-Pfalz, geht die Weinsaison zu Ende. Und vor dem langen Winter kann beim Herbstweinfest bei guten Weinen, zünftiger Musik und moselländischer Fröhlichkeit noch einmal ein bisschen gefeiert werden. Das Herbstweinfest am Samstag, 29. Oktober, startet um 18 Uhr in der Weinbrunnenhalle, die örtlichen Musikvereine laden zum Tanz ein.

Mehr lesen Sie hier.

Schlosszauber und Herbstspaziergang in Morsbroich

Ein märchenhafter Herbst ist in und um Schloss Morsbroich in Leverkusen geplant. Ende des Monats, 21. bis 23. Oktober, präsentieren ausgewählte Aussteller im Schlosspark sowie in den Räumen des Schlosses ihre Waren – herbstliche Dekorationen, Möbel sowie stilvolle Mode und individuelle Schmuckstücke. Tickets gibt es online und an der Tageskasse. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können kostenfrei in das Schloss. Spielt das Wetter mit, lädt die Schlossanlage mit Skulpturengarten auch zum Herbstspaziergang ein.

Tickets und Infos finden Sie hier.

Große Herbstkirmes in Rheine

Zuckerwatte, Paradiesäpfel und der Duft von gerösteten Mandeln. Das gibt es vom 14. bis 17 Oktober bei der Herbstkirmes in Rheine – wie immer am dritten Oktoberwochenende. Auf dem Elisabeth- und dem Emstorplatz sowie in der Innenstadt stehen die verschiedensten Attraktionen für den Nervenkitzel. Shuttlebusse fahren zwischen den Plätzen hin und her. Der verkaufsoffene Sonntag, 16. Oktober, in der Innenstadt findet von 13 bis 18 Uhr statt.

Weitere Informationen gibt es hier.

Herbstlichter in Jülich

Vom 8. Oktober bis zum 1. November erstrahlt der Brückenkopf-Park in Jülich sobald es dunkel wird in bunten Lichtern. Dann ist nicht mehr das bunte Laub das Herbst-Highlight, sondern die „Open-Air-Galerie“ mit leuchtenden und beleuchteten Exponaten von den Illuminations-Experten von „World of Lights“ aus Unna, die bei einem Abendspaziergang zu bewundern ist. Die Veranstaltung startet jeweils um 19 Uhr, ab dem 17. Oktober um 18.30 Uhr. Die Kassen schließen jeweils eine Stunde vor Ende der Veranstaltung. Tickets für Erwachsene kosten neun, für Kinder sechs Euro und sind auch online erhältlich.