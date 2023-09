Airports in Düsseldorf und Köln Herbstferien in NRW – So bereiten sich Flughäfen und Bundespolizei vor

Nordrhein-Westfalen startet am Montag, 2. Oktober, in die Herbstferien, und schon ab Freitag dürfte es voll werden an den Flughäfen. Der Flughafen Düsseldorf erwartet bis zum 15. Oktober rund 8.400 Flüge mit mehr als 1,1 Millionen Passagieren. Das sind rund zehn Prozent mehr Fluggäste als in den Herbstferien des Vorjahres, wie ein Sprecher mitteilt. Besonders verkehrsstark wird demnach das erste Ferienwochenende mit rund 230.000 Reisenden. „Rekordtag in diesem Jahr wird der 29. September sein, mit erwarteten 80.000 Passagieren“, sagt der Sprecher.