Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn : „Wir werden in den Herbstferien wieder Chaos erleben“

In den Sommerferien gab es extrem lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/David Young

Exklusiv Düsseldorf Zum Start in die Herbstferien in drei Wochen wird es an den NRW-Flughäfen wieder extrem voll werden; ähnliches Chaos wie im Sommer droht. Was die NRW-Landesregierung nun von allen Beteiligten erwartet und wieso FDP und Verdi dem Land Untätigkeit vorwerfen.

Für die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn steht nach dem Chaos in den Sommerferien in drei Wochen schon die nächste Zerreißprobe an; denn dann beginnen die Herbstferien im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die NRW-Landesregierung erwartet von allen Beteiligten, gut vorbereitet zu sein auf den erwarteten Passagierandrang. „Um der prognostizierten erhöhten Nachfrage gerecht werden zu können, erwartet die Landesregierung von allen Beteiligten, dass sie ihre Aufgaben in jeder Hinsicht zuverlässig erfüllen und dafür auch das nötige Personal und gegebenenfalls weitere Ressourcen bereithalten“, heißt es in einer noch nicht veröffentlichten Kleinen Anfrage zur Misere an den NRW-Flughäfen der FDP an die Landesregierung.

Demnach ist laut Landesregierung für die Gewährleistung des regulären Flugbetriebs das Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren verantwortlich – wie Flughäfen, Sicherheitskontrollen, Bodenverkehrsdienste, die Flugsicherung und Airlines. „Diese Akteure tragen gemeinsam Verantwortung und müssen ihren Beitrag für einen stabilen Flugbetrieb leisten“, heißt es in der Antwort, die NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) im Namen der Landesregierung beantwortet hat. Die Planung und Durchführung konkreter Maßnahmen würde in der Verantwortung der betreffenden Unternehmen und der für die hoheitliche Aufgabe der Fluggastkontrolle zuständigen Luftsicherheitsbehörden liegen; für die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sei die Bundespolizei zuständig.

Die FDP wirft der Landesregierung Untätigkeit vor; die Bilder von langen Warteschlangen an Flughäfen in den Sommerferien hätte die schwarz-grüne Landesregierung scheinbar nicht beeindruckt. „CDU und Grüne wollen nichts unternehmen, um in den Herbstferien ein erneutes Chaos bei Flugsicherheitskontrollen an den Flughäfen in NRW zu verhindern. Das grüne Kalkül, das ungeliebte Verkehrsmittel Flugzeug in Verruf zu bringen, wird offenbar stillschweigend von der CDU aus Koalitionsdisziplin mitgetragen“, sagte Christof Rasche, verkehrspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, unserer Redaktion. Dabei sei NRW als Land auch Gesellschafter des Flughafens Köln/Bonn. Die FDP fordert daher von der schwarz-grünen Landesregierung und Verkehrsminister Krischer, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass das sogenannte Frankfurter Modell so bald wie möglich auch in den nordrhein-westfälischen Flughäfen erprobt werde. „Den Flughafenbetreibern können nach dem Frankfurter Modell mehr Verantwortung für die Steuerung und die Organisation der Sicherheitskontrollen übertragen und die Bundespolizei entlastet werden“, so Rasche weiter. Rasche hatte die Kleine Anfrage ans Land gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Werner Pfeil gestellt unter dem Titel „A never ending story: Weitere Flugausfälle aufgrund von Personalmangel, Streiks und angekündigten Streiks“.

In den Sommerferien hatte es an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn an vielen Tagen lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen und den Check-in-Schaltern gegeben. Zudem waren viele Flüge gestrichen worden; häufig kurzfristig und sogar erst kurz vor den geplanten Starts. Darüber hinaus gab es massive Probleme in der Gepäckabfertigung; so mussten viele Urlauber ohne Koffer fliegen oder nach der Ankunft stundenlang auf ihr Gepäck warten. Grund für die Misere war vor allem Personalmangel in so ziemlichen allen Bereichen. Und dieser Personalmangel konnte laut Verdi bislang nicht behoben werden. „Es gibt nach wie vor fast täglich lange Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen. Seit Monaten müssen die Passagiere darunter leiden. Ich gehe davon aus, dass wir in den Herbstferien ein ähnliches Chaos wie im Sommer erleben werden “, sagte Gewerkschaftssekretär Özay Tarim, der sich für die Interessen der Luftsicherheitskontrolleure einsetzt. Auch er wirft der Landesregierung vor, nichts zu unternehmen gegen die Misere. „Das Land wälzt die Verantwortung auf die anderen ab. Dieses Schwarze-Peter-Spiel muss endlich aufhören. Ein Land wie NRW muss und kann auch die Initiative übernehmen“, so Tarim.

(csh)