Herbstferien zu Hause Sieben schöne Ausflugsziele für Familien in NRW

Seit September ist die riesige Kürbisschau auf dem Krewelshof zu sehen. In diesem Jahr unter dem Motto „Wundersame Wald Wesen“. Mehr als 100.000 Kürbisse wurden auf dem Krewelshof dafür aufwendig bearbeitet und kunstvoll in Formen und Farben als Zirkusfiguren in Szene gesetzt. Den Besucher erwarten Kürbisse in den buntesten Farben. Das absolute Highlight ist eine Kürbispyramide, die seit Jahren eines der beliebtesten Fotomotive ist. Die Kürbisschau findet Vom 01. September bis 03. November 2024 statt.