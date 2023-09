Anreise, Skytrain und Nahverkehr In den Herbstferien stressfrei zum Flughafen – so geht’s

Das Ferienhaus ist reserviert, der Mietwagen auch, der Flug gebucht: Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie Urlauber denn nun am besten zu den Flughäfen in NRW gelangen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Anreise an die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn, etwa zur Parksituation oder auch zum Skytrain in Düsseldorf.