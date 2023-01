Innenminister zu Lützerath-Räumung „Wir tun alles, damit niemand zu Schaden kommt“

Reul Das kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Das hängt grundsätzlich vom Verlauf des Einsatzes ab. Wir wissen nicht, was die Polizistinnen und Polizisten in den Häusern in Lützerath erwartet. Gibt es Fallen oder andere Barrikaden, die wir von außen nicht sehen? Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen sich den Einsatzkräften in den Weg stellen werden. Das wird sich zeigen. Vorsicht ist das Gebot dieser Tage.