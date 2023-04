Sänger hat ein Kochbuch rausgebracht Die Musik von Herbert Grönemeyer geht durch den Magen

Auch wenn Herbert Grönemeyer der Currywurst vor Jahren musikalisch gehuldigt hat, ist er der feinen Küche ganz und gar nicht abgeneigt. Bezeichnet sich der Sänger selbst doch als einen Genussmenschen, der täglich kocht, für die meisten Gerichte nicht mal ein Kochbuch konsultieren muss. Wer so viel Wert auf gutes Essen legt, möchte sich während der Arbeit an neuer Musik nicht mit frugaler Kost abspeisen lassen, in einer solch intensiven Zeit aber auch nicht selbst am Herd stehen. So engagierten Grönemeyer und sein Produzent Alex Silva die italienische Köchin Lorena Autuori, um sich in der finalen Phase der aktuellen Platte „Das ist los“ bekochen zu lassen. Am Ende gab es nicht nur ein neues Album, sondern auch ein begleitendes Kochbuch.