Auf Gelände in Hennef Zwei Tote bei Arbeitsunfall mit Stromleitung

Hennef · Bei einem schweren Arbeitsunfall sind am Freitagnachmittag in Hennef in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Lkw war beim Abladen mit einer Hochspannungsleitung in Kontakt gekommen.

05.05.2023, 19:36 Uhr

Helfer und Feuerwehrleute stehen in Hennef an der Stelle eines Arbeitsunfalls, bei dem zwei Männer ums Leben gekommen sind. Foto: dpa/Ralf Klodt

Ein 43 Jahre alter Lastwagenfahrer und ein 57-Jähriger, der den Lkw eingewiesen hatte, sind bei dem Unfall ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Kipper-Lastwagen habe beim Hochklappen der Ladefläche offensichtlich eine Überlandleitung berührt und teilweise abgerissen, sagte der Sprecher. Es habe einen Stromschlag gegeben. Er vermute, dass die beiden Männer dadurch getötet wurden. Außerdem entstand Feuer mit starker Rauchentwicklung, wie der Sprecher berichtete. Das Gelände gehöre einem Karnevalsverein und werde derzeit saniert. Ein Polizeisprecher sagte, der Lkw habe beim Abladen von Schüttgut Kontakt mit einer Hochspannungsleitung bekommen. Dabei seien zwei Männer getötet worden und ein Brand an der Zugmaschine entstanden. Nachdem der Strom an der Unfallstelle vom Versorger abgestellt worden sei, habe die Feuerwehr gelöscht. Für die beiden Unfallopfer sei vorsorglich ein Rettungshubschrauber bestellt worden. Er sei aber nicht mehr zum Einsatz gekommen, weil der Notarzt bereits den Tod der beiden Männer festgestellt habe. Der Lastwagen wurde zur weiteren Untersuchung des Unfallhergangs beschlagnahmt. Zuvor hatte der „General-Anzeiger“ berichtet.

(toc/dpa)