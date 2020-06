Badeunfall in Hennef : Taucher bergen bewusstlosen 19-Jährigen aus See

Hennef Nach einem Badeunfall am Eulenberger See in Hennef mussten Rettungskräfte einen 19-Jährigen reanimieren. Er war am Freitag mit Freunden schwimmen, als er plötzlich im See verschwand.

Nach Angaben der Feuerwehr Hennef schwamm der 19-Jährige am Freitag hinter einem Kumpel her und war plötzlich verschwunden. Der Freund schwamm zum Ufer und alarmierte die Feuerwehr. Der See ist etwa 20 Meter tief, das Unglück ereignete sich etwa fünf Meter vom Ufer entfernt.

Da das Gebiet um den Eulenberg unter Naturschutz steht, ist das Gelände sehr unwegsam. Die Feuerwehr suchte den See mit zwei Booten und Tauchern ab.

Bereits kurz nach Beginn der Suche konnte der Verunglückte mithilfe eines Sonargeräts ausfindig gemacht werden. Die Umrisse seines Körpers waren auf dem Ultraschall-Gerät deutlich zu erkennen. Taucher entdeckten den jungen Mann schließlich in acht Metern Tiefe und zogen ihn ans Ufer.

Der 19-Jährige musste reanimiert werden und wurde dann in eine Klinik gebracht.

(hsr)