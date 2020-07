Streit eskaliert in Hennef : 19 Männer prügeln sich auf Fußballplatz um eine Luftpumpe

Hennef Mehrere Männer zwischen 20 und 31 Jahren sind auf einem Sportplatz in Hennef derart aneinandergeraten, dass die Polizei gerufen wurde. Grund war wohl ein Streit um eine Ballpumpe.

Ein Streit um eine Ballpumpe ist auf einem Sportplatz in Hennef bei Bonn in eine wüste Schlägerei mit mehreren Verletzten ausgeartet. 19 Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren, die dort in mehreren Gruppen Fußball spielten, hätten sich erst gezofft und schließlich wild geprügelt, teilte die Polizei am Montag mit.