Unterricht ohne Smartphones in Hemer Lehrer sammeln Handys an Realschule morgens ein – „Hauptsache, das Ding ist weg“

In der Lehrerkonferenz fiel dann die Entscheidung: Die Handys müssen im Unterricht weg. Im März wurden alle Eltern per Brief über die Entscheidung informiert, dass sämtliche Schüler der Schule ihr Handy vor dem Unterricht abgeben sollen. „Wir haben die Unterstützung der Eltern“, sagt Sonnenberg. Über die neue handyfreie Zone in der Schule in Hemer hatte zuerst der WDR berichtet. „Wir können natürlich nicht sicherstellen, dass wirklich jeder Schüler sein Mobiltelefon abgibt“, sagt Sonnenberg. Rechtlich ist es nicht möglich, ein Handy gegen den Willen eines Schülers einzukassieren. Ein Gesetz, das das Benutzen von Smartphones an Schulen verbietet, gibt es nicht, da ein Verbot in die freie Persönlichkeitsentfaltung und das Eigentumsrecht eingreifen würde. Es gibt aber Möglichkeiten, Handys einzuziehen. So heißt es auf Anfrage aus dem NRW-Schulministerium: „Verletzt eine Schülerin oder ein Schüler seine bzw. ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis, zum Beispiel durch störendes Verhalten im Unterricht, so ist die Wegnahme von Gegenständen, auch von Mobiltelefonen, als erzieherische Einwirkung ausdrücklich zulässig. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.“ Die Schulordnung könne die Nutzung von Handys auf dem Schulgelände auch einschränken und etwa „Handyzonen“ einrichten.