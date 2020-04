Unglück im Sauerland : Vater und Söhne von rollendem Laster erfasst - Fünfjähriger stirbt

Hemer Ein Mann und seine beiden kleinen Söhne sind im sauerländischen Hemer von einem rollenden Lastwagen erfasst worden. Der Fünfjährige starb in einer Klinik.

Der jüngste Sohn (5) starb am Freitag in einer Spezialklinik, in die ihn ein Rettungshubschrauber gebracht hatte, wie die Polizei mitteilte. Der 42 Jahre alte Vater und der sieben Jahre alte Sohn des Mannes wurden schwer verletzt, als sie versuchten, den rollenden Lkw anzuhalten, der zunächst den Fünfjährigen erfasst hatte. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.