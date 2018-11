Fall in Hemer: Fahranfänger verliert Führerschein nach 49 Minuten

Fall in Hemer

Ein Polizist steht an einem Blitzer (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hemer Diese Freude hielt nicht lang: Nach rekordverdächtigen 49 Minuten hat ein Fahranfänger im sauerländischen Hemer seinen neu erworbenen Führerschein wieder verloren.

Der 18 Jahre alte Autofahrer sei nach seiner Prüfung am Montag mit Tempo 95 durch die Stadt gerast und dabei in eine Laserkontrolle geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Erlaubt waren demnach 50 Stundenkilometer.