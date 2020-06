Einsatz in Hemer : Explosion im Feuerkorb - zwei 19-Jährige in Lebensgefahr

Explosion im Feuerkorb - zwei 19-Jährige in Lebensgefahr

Einsatz in Hemer

Hemer Eine junge Frau und ein junger Mann erlitten an Pfingsten lebensgefährliche Verbrennungen. Ein 18-Jähriger hatte Spiritus in einen ausglühenden Feuerkorb gegossen.

Feuerwehr und Polizei wurden Montagnacht kurz nach 1 Uhr nach Deilinghofen bei Hemer gerufen. Im Garten eines Hauses hatten mehrere junge Erwachsene zusammen um einen brennenden Feuerkorb gesessen, berichten die Einsatzkräfte. Als das Feuer auszugehen schien, soll ein 18-Jähriger Spiritus in die Glut gegossen haben. „Dabei kam es vermutlich zu einer explosionsartigen Durchzündung“, berichtet die Polizei.

Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Burghausen in Bayern in eine Spezialklinik nach Bochum. Der 19-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus.