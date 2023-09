Beliebter Skipper von „Lecker an Bord“ Kehrt Heinz-Dieter Fröse für neue Staffel zurück? Das sagt der WDR

Der WDR zeigt Verständnis für die Fans, die enttäuscht sind, dass Fröse nicht mehr dabei ist. „Ein Teil des Publikums hätte gerne an der bisherigen Konstellation festgehalten, das ist verständlich. Durch den Wechsel in die Mosel-Region haben wir aber ein Hausboot mit einer Skipperin oder einem Skipper gesucht, der/die uns seine/ihre Heimat zeigt“, so der WDR. „Wir freuen uns sehr darüber, dass uns nun Mia Licht mit auf die Reise nimmt und die regionale Verbundenheit zum Ausdruck bringt. So haben wir vor sechs Jahren auch Heinz-Dieter Fröse entdeckt: Er hat uns die Gewässer seiner Heimatregion auf einzigartige Weise nähergebracht, wofür wir sehr dankbar sind“, so der WDR weiter.