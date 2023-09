Beliebter Skipper von „Lecker an Bord“ Kehrt Heinz-Dieter Fröse für neue Staffel zurück? Das sagt der WDR

Düsseldorf · Die Enttäuschung über das Aus des Steuermanns in der aktuellen Staffel von „Lecker an Bord“ ist bei vielen Zuschauern groß. Sie wünschen sich ihn zurück an Bord des Hausbootes. Was der Sender zu einer möglichen Rückkehr sagt und welche ökonomischen Gründe eine Rolle für sein Aus gespielt haben.

16.09.2023, 11:47 Uhr

Heinz-Dieter Fröse an Bord seiner „unaone“. Foto: WDR/Melanie Grande

Nach wie vor sind viele Fans des erfolgreichen WDR-Formats „Lecker an Bord“ enttäuscht, dass Skipper Heinz-Dieter Fröse in der neuen Staffel nicht mehr dabei ist, wenn die beiden Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz auf kulinarische Reise gehen. In der bereits siebten Staffel wird der Skipper, der von Beginn an dabei gewesen ist und der bei vielen Zuschauern Kultstatus genießt, von Skipperin Mia Licht ersetzt, die die beiden Köche auf der Mosel auf einem Hausboot chauffiert. „Heinz-Dieter gehört einfach auf das Hausboot“, schreibt exemplarisch ein Zuschauer unter einem Facebook-Artikel, der sich mit dem Aus des Skippers beschäftigt.