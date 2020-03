Coronavirus : Quarantäne für Karnevalisten endet - Rund 70 Infizierte

Viele der Infizierten kommen aus Gangelt im Kreis Heinsberg. (Archiv). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Heinsberg/Köln Die Zahl der Infizierten in NRW steigt weiter. Menschen, die zu ihnen engen Kontakt hatten, werden vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Für andere ist die häusliche Isolationszeit inzwischen zu Ende.

Für Hunderte Karnevalisten, die eine Sitzung im Kreis Heinsberg besucht hatten, endet am Sonntag die vorsorgliche häusliche Quarantäne wegen des Coronavirus. Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigten, dürften sich wieder uneingeschränkt bewegen, sagte ein Sprecher des Kreises Heinsberg. Der 47-Jährige, der als Erstinfizierter in NRW gilt, hatte auf der Sitzung in Gangelt Karneval gefeiert. Daraufhin stellte der Kreis rund 300 Besucher und ihre Familien unter Quarantäne.

Insgesamt befanden sich in Heinsberg geschätzt rund 1000 Personen in häuslicher Quarantäne. Etwa ein Drittel von ihnen müsse noch einige Tage länger zu Hause bleiben, sagte der Sprecher. Dabei handele es sich unter anderem um Kinder einer Kita, in der die ebenfalls infizierte Frau des 47-Jährigen als Erzieherin arbeitet. Bei vier von rund 100 Kita-Kindern war ein Corona-Test am Samstag positiv ausgefallen.

Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen inzwischen rund 70 nachgewiesene Covid-19-Fälle. Neu hinzu kamen am Samstag unter anderem je zwei Infektionen in Köln und Duisburg, drei aus dem Raum Aachen und je eine im sauerländischen Lüdenscheid, Mönchengladbach und Bonn. Dort hat sich ein Student infiziert, der in der Ganztagsbetreuung einer Grundschule arbeitet. Die Schule bleibt nun zwei Wochen lang geschlossen. Die rund 185 Kinder wurden auf das Virus getestet, die Ergebnisse sollen nach Angaben der Stadt am Sonntag vorliegen. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es im Liveblog.

Foto: dpa/Bernd Thissen Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Auch eine Grundschule in Mönchengladbach bleibt bis zum 15. März dicht. Dort wurde das Coronavirus nach Angaben der Stadt bei einer Lehrkraft nachgewiesen, die Kontakt zu Schülern der dritten Klassen sowie zum Lehrerkollegium gehabt habe. Daher sollen die rund 70 Drittklässler, alle 30 Lehrer und das übrige Schulpersonal in häuslicher Quarantäne bleiben.

(hsr/dpa)