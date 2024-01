Versuchter Totschlag Anklage nach brutaler Messerattacke beim Schützenfest

Laut den Ermittlungen soll es zwischen einer Gruppe von Besuchern eines Schützenfestes und dem späteren Opfer am frühen Morgen des 12. August gegen 2.30 Uhr zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein. Ort war ein Parkplatz vor dem Festzelt in dem Ort im Kreis Borken. Darauf soll der 22-Jährige ein Klappmesser aus seiner Kleidung gezogen haben und den 29-Jährigen gefragt haben, ob es ihm wert sei, auf dem Heidener Schützenfest zu sterben. Die Begleiter des angeschuldigten Deutschen schlugen daraufhin mehrmals auf das Opfer ein. Der Mann fiel zu Boden, hielt sich dabei an einem der Angreifer fest. In diesem Moment soll der 22-Jährige mehrfach in Brust und Rücken des 29-Jährigen eingestochen haben.