1,3 Kilo Kokain gefunden : Mutmaßliche Drogenhändler in Herford festgenommen

Mutmaßliche Drogenhändler in Herford festgenommen

In Herford hat die Polizei vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Herford Vier Männer, die mutmaßlich in größeren Mengen mit Drogen gehandelt haben, hat die Polizei in Herford stellen können. Die erste der vier Festnahmen erfolgte schon im Mai.

Eine Ermittlungskommission der Polizei in Herford hat vier Männer festgenommen, die mutmaßlich in größeren Mengen mit Drogen gehandelt haben. Insgesamt seien 1,3 Kilogramm Kokain mit einem Wert von rund 130.000 Euro sowie weitere Drogen sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.