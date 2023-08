Hebammen in NRW „Normal verlaufende Geburten erfordern keine ärztliche Anwesenheit“

Der Landesverband NRW im Deutschen Hebammenverband appelliert an die Gesundheitspolitik, Kreißsaalgeburten auch ohne Arzt zu ermöglichen. „Ganz normal verlaufende Geburten erfordern keine ärztliche Anwesenheit“, sagte Barbara Blomeier, erste Vorsitzende des Landesverbands, dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Köln. Dies zeige das Modell der Hebammenkreißsäle in NRW deutlich. Eine Klinik sei derzeit gezwungen, den Kreißsaal zu schließen beziehungsweise vom Rettungsdienst abzumelden, wenn kein Facharzt anwesend sein könne.