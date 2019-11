Illegales „Hawala“-Banking-System : Bundesweiter Einsatz gegen internationale kriminelle Vereinigung

Ein Mann tätigt am Computer eine Online-Überweisung (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto/Poike

Düsseldorf Ermittler sind in fünf Bundesländern gegen mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung vorgegangen. Sechs Haftbefehle wurden vollstreckt, auch das SEK war im Einsatz. Derzeit werden Wohnungen durchsucht.

Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag gegen 27 Beschuldigte wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgegangen. Das gaben die Polizei Düsseldorf und das LKA bekannt. Geleitet werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Bei „Hawala“ handelt es sich um ein weltweit eingesetztes Überweisungssystem, das informell abläuft und auf gegenseitigem Vertrauen der Geschäftspartner beruht. Mit dem System kann Geld schnell, vertraulich und günstig überwiesen werden. In Deutschland müssen „Hawala“-Transaktionen jedoch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden. Ansonsten sind sie strafbar. Zur Authentifizierung der Geschäftspartner werden zuvor vereinbarte Codes verwendet.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde über das Banking-System mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro an den Behörden vorbei in andere Länder überwiesen.