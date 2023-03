Eine Person war ums Leben gekommen 51-Jähriger nach Hausexplosion in Bochum festgenommen

Nach der Explosion eines Wohnhauses in Bochum, bei der eine Frau ums Leben kam, ist ein 51-Jähriger festgenommen worden. Der Mitarbeiter einer Essener Tiefbaufirma soll am 10. Januar „in leitender Funktion“ auf einer Baustelle in der Nähes des Hauses gearbeitet haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dabei soll es zu der Gasexplosion gekommen sein. Ein Richter habe nach der Festnahme am Montag Haftbefehl erlassen. Gegen den 51-Jährigen wird demnach wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion durch Unterlassen mit Todesfolge ermittelt.