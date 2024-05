Restaurant-Einsturz auf Mallorca „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens trauern um Freund

Die Nachricht vom Einsturz habe sich am Abend wie ein Lauffeuer in Arenal verbreitet, sagt Andreas Robens. „Der Lärm war in einem Umkreis von 200 Metern zu hören.“ Das Paar brachte am Freitag Blumen zum Unglücksort. „Abdoulaye war der stärkste Gast in unserem Studio“, sagt Caro Robens. „Wenn er auf der Beinpresse seine Gewichte gestemmt hat, hat jeder nur gestaunt. Er war voller Lebensenergie.“