18 Wohnungen in NRW betroffen : Hausdurchsuchungen wegen Hassnachrichten im Netz

18 Wohnungen in NRW betroffen

Bundesweit hat es Razzien wegen Hass-Postings zur Bundestagswahl gegeben. Unter anderem in Bonn, Köln, Düsseldorf, Aachen und Wuppertal (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Wiesbande/Düsseldorf Mit einer großangelegten Aktion gegen Hasskriminalität im Netz haben die Sicherheitsbehörden am Dienstag bundesweit über 100 Wohnungen durchsucht, 18 davon in Nordrhein-Westfalen.

Grund für die Ermittlungen waren strafrechtlich relevante Äußerungen auf Social-Media-Plattformen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021. Den Ermittlern sei es gelungen, bundesweit mehr als 100 mutmaßliche Verfasser zu identifizieren. Beschuldigte seien in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen ermittelt worden. In NRW wurden in Aachen, Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hagen, Köln, Münster, Recklinghausen und Wuppertal Häuser durchsucht und Verdächtige vernommen.