Feuer in Mehrfamilienhaus : Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Hausbrand in Hagen

Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Hausbrand in Hagen

Feuer in Mehrfamilienhaus

Einsatzkräfter der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Foto: dpa/Alex Talash

Hagen Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagen sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen, beide sind noch nicht identifiziert. Zudem wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt.

Nach dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus haben Feuerwehrleute am Donnerstagabend zunächst eine Tote entdeckt, später noch einen toten Mann. Die Identität der beiden Toten ist auch am Freitagmorgen weiter unklar. Zudem wurden bei dem Feuer zwei Menschen schwer und sechs weitere leicht verletzt.