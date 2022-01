Feuer in Mehrfamilienhaus : Eine Tote und acht Verletzte bei Hausbrand in Hagen

Eine Tote und acht Verletzte bei Hausbrand in Hagen

Feuer in Mehrfamilienhaus

Einsatzkräfter der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Foto: dpa/Alex Talash

Hagen Die nach dem Brand tot aufgefundene Frau konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Bei dem Brand in Hagen sind zudem mehrere Menschen teils schwer verletzt worden.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagen haben Feuerwehrleute eine Tote entdeckt. Die zunächst noch nicht identifizierte Frau habe bei dem Brand am Donnerstagmittag ihr Leben verloren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft zu ersten Erkenntnissen mitteilten.