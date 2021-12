Am Hauptbahnhof Münster : 16-Jähriger spuckt Zugbegleiter an und flüchtet

Münster Weil ein Jugendlicher seine Maske nicht richtig trägt, wird ein Zugbegleitet auf ihn aufmerksam. Auch hat der 16-Jährige keinen Fahrschein dabei. Die Polizei greift ihn später auf.

In einem Zug von Münster nach Rheine saß am Dienstagmorgen ein 16-Jähriger aus Hörsel und wurde durch einen Zugbegleiter kontrolliert. Er stellte fest, dass der Jugendliche seine Maske nicht ordnungsgemäß trug. Außerdem besaß der 16-Jährige kein Ticket. Daraufhin sollte der Jugendliche beim Halt in Münster-Sprakel den Zug verlassen. Beim Ausstieg in Sprakel spuckte der Jugendliche den Zugbegleiter einfach an und flüchtete anschließend.