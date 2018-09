Hauptbahnhof Essen: Mann will Zwei-Euro-Stück retten - und wird fast von Zug überrollt

Eine S-Bahn am Hauptbahnhof Essen (Archiv). Foto: dpa/Marius Becker

Essen Einem Mann fällt ein Zwei-Euro-Stück aus der Tasche und landet im Gleisbett. Der 39-Jährige klettert sofort vom Bahnsteig herunter, um die Münze einzusammeln - dass sich ein Zug nähert, darauf achtet er nicht.

Weil er ein Zwei-Euro-Stück aus dem Gleisbett holen wollte, ist ein Mann am Essener Hauptbahnhof beinahe von einem anfahrenden Zug überrollt worden. Der 39-Jährige konnte sich am Dienstagabend gerade noch rechtzeitig auf den Bahnsteig retten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.