Vorfall am Hauptbahnhof : Ehepaar greift Bundespolizisten in Dortmund wegen Maskenpflicht an

Ehepaar greift Bundespolizisten in Dortmund wegen Maskenpflicht an

Vorfall am Hauptbahnhof

Polizeifahrzeuge stehen am Hauptbahnhof in Dortmund. (Archivfoto) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Dortmund Ein betrunkenes und aggressives Ehepaar hat Polizisten in Dortmund angegriffen und die Beamten leicht verletzt. Nur mit erheblichem Widerstand konnten sie gebändigt und auf die Wache gebracht werden.

Eine 30 Jahre alte Frau hat am Hauptbahnhof in Dortmund Bundespolizisten angegriffen, weil sie aufgefordert wurde eine Mund-Nasenbedeckung anzuziehen. Sie attackierte die Beamten vor Ort mit Tritten und Faustschlägen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem 32 Jahre alten Ehemann.