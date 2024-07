Versuchte Tötung Bauarbeiter verletzt Mann in Hattingen schwer

Hattingen · Ein Streit an einer Baustelle in Hattingen eskaliert. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort.

25.07.2024 , 17:59 Uhr

12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Bauarbeiter soll einen 44-Jährigen in Hattingen im Streit mehrere schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt habe. „Es bestand Lebensgefahr“, teilten die Polizei in Hagen und die Staatsanwaltschaft in Essen zu dem Vorfall vom Mittwoch (24. Juli 2024) mit. Der Angreifer habe auf einer Baustelle vor dem Haus des Opfers gearbeitet, dort soll es zu der versuchten Tötung gekommen sein, schilderte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Der Tatverdächtige sei vom Tatort geflüchtet. Das gelte auch für weitere Verdächtigte. Um wen es sich dabei handelte und wie viele Menschen mutmaßlich beteiligt gewesen sein könnten, sei noch unklar. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen zu Tathergang und Tatmotiv auf und startete eine Fahndung. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Polizei in NRW

(dw/dpa)