Bierglas-Wurf in Hattingen : Bräutigam muss eigene Hochzeitsfeier nach Streit mit Kellner verlassen

Hattingen Ein Bräutigam ist auf seiner eigenen Hochzeitsfeier mit einem Kellner in Streit geraten. Nachdem der frischgebackene Ehemann dann ein Bierglas auf den Kellner war, rückte die Polizei an.

In Hattingen bei Bochum hat ein Bräutigam nach einem Streit mit einem Kellner seine eigene Hochzeitsfeier verlassen müssen. Der 26-jährige frischgebackene Ehemann habe die Servicekraft in der Nacht zum Sonntag an der Getränketheke beleidigt und ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei in Schwelm am Dienstag mit. Dann habe er ein Bierglas auf den 19-Jährigen geworfen.