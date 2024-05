Betroffene in NRW Jeder Dritte zwischen 16 und 74 Jahren hat Hassrede im Netz bemerkt

Etwa jede dritte Person im Alter von 16 bis 74 Jahren in Nordrhein-Westfalen hat nach eigener Wahrnehmung auf Webseiten oder in sozialen Medien Beiträge oder Kommentare als Hassrede wahrgenommen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, hätten 29,6 Prozent Kommentare und Aussagen bemerkt, die sich feindselig oder erniedrigend gegen Einzelne oder Gruppen richten. Das Statistische Landesamt hatte in seiner jährlichen Haushalts­befragung 2023 zur privaten Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien erstmals danach gefragt.