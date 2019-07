Anfeindungen : Stadt, Land, Hass

Düsseldorf Ob Klein- oder Großstadt: Bürgermeister werden auf dem Land genauso wie in der Metropole angefeindet. Es gibt aber auch Stadtoberhäupter, die noch nie Hassmails erhalten haben, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat.

Klaus Krützen kann nicht abstreiten, dass so manche Mail an ihm nagt, in der er beschimpft und beleidigt wird. Die Art, wie die Schreiben an ihn und insbesondere die Posts im Internet formuliert werden, seien manchmal hart an der Grenze, sagt der SPD-Bürgermeister von Grevenbroich. „Es sind häufig Feiglinge, die sich niemals trauen würden, im persönlichen Gespräch die gleichen Sätze zu formulieren“, sagt er. Die Anfeindungen hätten zwar in letzter Zeit nicht unbedingt zugenommen; sehr wohl aber die Verrohung der Sprache. Die Menschen, die so etwas machten, sagt er, seien mit ihrem Leben sehr unzufrieden und suchten ein Ventil, um sich überlegen zu fühlen. „Politik und Verwaltung werden dann zur Zielscheibe“, meint Krützen.

Der Hass, der manchen Stadtoberhäuptern mittlerweile im Internet entgegenschlägt, nimmt nicht nur an Quantität, sondern auch an Intensität immer weiter zu, wie eine Umfrage unserer Redaktion unter Städten in der Region ergeben hat. Häufig sind es scheinbar subtile Anlässe, wie der Bau von Stromtrassen oder Umgehungsstraßen, die einigen Bürgern nicht in den Kram passen. Oder es sind Flüchtlinge, um die sich der örtliche Bürgermeister zu sehr kümmert. Im Büro des Oberbürgermeisters von Münster gehen gelegentlich einschlägige Schreiben ein. „Im zeitlichen Kontext öffentlicher Diskussionen und Positionierungen des Oberbürgermeisters auch etwas öfters“, sagt eine Sprecherin. Die Art der Schreiben schließe in den meisten Fällen auf Absender mit rechtem Hintergrund. „Die Mails werden gelöscht, Schreiben entsorgt“, sagt die Sprecherin.

Info Die Behörden ermitteln auch anonyme Verfasser Ermittlung Die Staatsanwaltschaft kann mit den Webseite-Betreibern auch anonyme Verfasser von Hassmails ausfindig machen. Strafmaß Eine Anzeige wegen Beleidigung kann zu hohen Strafzahlungen (bis zu mehreren Tausend Euro) und sogar zu Freiheitsstrafen führen.

Im Fall des massenhaften Missbrauchs von Kindern in Lügde haben viele den parteilosen Bürgermeister dafür mitverantwortlich gemacht. Hunderte Drohanrufe und Hassmails hat Heinrich Josef Reker deswegen erhalten. Einschüchtern lassen hat er sich davon nicht. Die Tür zu seinem Büro steht allen offen. Dabei hat sich erst vor sechs Jahren in seiner unmittelbaren Nähe ein Fall zugetragen, der bis heute bundesweit vielen Amtsträgern Angst macht: Der Landrat des an Lügde grenzenden Kreises Hameln-Pyrmont, Rüdiger Butte, wurde von einem 74-Jährigen in seinem Büro im Kreishaus erschossen.

Andreas Hollstein (CDU) ist Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena. 2017 wurde Hollstein, Vertreter einer liberalen Flüchtlingspolitik, von einem Angreifer mit einem 30 Zentimeter langen Messer verletzt. Der Mann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Hollstein wünscht sich, dass Amtsträger besser geschützt werden. „Für Staatsdiener wie Beamte, Bürgermeister, Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter im Dienst könnte ein besserer Schutz in einer Strafverschärfung liegen, wie es sie bereits seit kurzer Zeit für Polizei und Feuerwehr gibt.“

Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (ebenfalls parteilos) ist schon Opfer eines Messerangriffs geworden. Trotzdem lässt sie sich nach wie vor durch Hassmails nicht einschüchtern, sondern sie geht ihrer Arbeit in gewohnter Weise nach. Oder dann erst recht. „Angriffe von rechts bestärken Frau Reker in ihrem Engagement für eine offene, freie Gesellschaft und eine humanitäre Flüchtlingspolitik“, sagt ihr Sprecher. Drohungen und Schmähungen erreichten Reker auf den unterschiedlichsten Wegen, sei es per Mail, per Brief oder auch in Kommentaren im Internet.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage unserer Redaktion ist aber auch, dass die Größe einer Stadt beim Bedrohungspotenzial keine Rolle spielt. Sowohl der Bürgermeister von Erkelenz (45.000 Einwohner) wie auch das Stadtoberhaupt von Essen (584.000 Einwohner) werden Opfer von Anfeindungen.

Längst nicht überall erhalten Bürgermeister Hassmails und werden bedroht. Manche haben sogar überhaupt noch nie welche bekommen. „Glücklicherweise haben wir diese Phänomene hier noch nicht“, sagt etwa ein Sprecher der Stadt Neuss. Auch Meerbusch, Goch, Leverkusen, Neukirchen-Vluyn und Moers melden nichts dergleichen. „Unser Bürgermeister hat zum Glück noch keine bedrohlichen oder anfeindenden Nachrichten bekommen“, sagt ein Sprecher der Stadt Moers. Es gebe immer mal Leute, die ihrem Ärger mit deutlicheren Worten Ausdruck verleihen, aber das sei bisher alles im Rahmen geblieben, betont er. Zumindest momentan erhält auch Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) keine Hassmails. Einige solcher Schreiben, zumeist mit fremdenfeindlichem Hintergrund, habe er nach Angaben seines Sprechers aber im vergangenen Jahr in Zusammenhang mit der Arbeit der Fachkommission Integrationsfähigkeit erhalten, die die Bundesregierung damals berufen hat. Auch Sridharan habe sein Verhalten deswegen nicht geändert.