Beleidigungen, Bedrohungen und Hetze Wachsender Hass in den Krisenjahren

Auch der Bundesbeauftragte für Antisemitismus, Felix Klein, hatte zuletzt erklärt, dass die Zahl der Hasspostings im Internet in Krisenzeiten explodiert sei. Ein prominentes trauriges Beispiel für Hasskommentare waren entsprechende Postings nach den Morden an den beiden Polizisten in Kusel gewesen, in denen deren Andenken verunglimpft wurde. Ein Mann rief in dem Zusammenhang in einem Hassposting sogar zur Jagd auf Polizisten auf.