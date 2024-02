Hassnachrichten im Netz Mehr Verfahren wegen Hassnachrichten in NRW

In NRW laufen die Verfahren im Zusammenhang mit Hassnachrichten im Internet bei der Zac NRW zusammen. Demnach sind oftmals Politiker auf kommunaler, Landes- und Bundesebene Opfer solcher Hassbotschaften. Einen Schwerpunkt bilden Hasskommentare, die sich gegen Randgruppen wie die LGBTQ-Gemeinde oder gegen ganze Bevölkerungsgruppen richten – etwa gegen Juden, Geflüchtete oder Personen mit Migrationshintergrund. Die Sicherheitsbehörden stellen seit dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres fest, dass es zu mehr antisemitischen Äußerungen im Netz kommt. „Vielfach betroffen war etwa die Parole ,From the river to the sea…’ oder gleich gelagerte Äußerungen“, sagte Hebbecker. Mit diesem antisemitischen Slogan ist gemeint, dass es im Nahen Osten keinen Platz für einen jüdischen Staat gebe.