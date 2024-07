Schild wurde immer wieder geklaut Warum dieses Dorf bei Hennef nur noch „geschlossene Ortslage“ heißt

Hennef · Statt einem echten Ortsschild begrüßt ein Schild „Geschlossene Ortslage“ die Besucher eines Dorfes in Hennef. Grund dafür ist der ungewöhnliche Name der Ansiedlung - er zog in der Vergangenheit viele Schilderdiebe an.

02.07.2024 , 16:26 Uhr

Am Ortseingang von Hanf aus Richtung Dahlhausen hängt eine Ersatz-Ortstafel. Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner