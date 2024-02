Testphase in Rheinland-Pfalz Gibt es bald Handy-Blitzer in NRW?

In den Niederlanden wird es seit 2022 genutzt, in Australien sogar schon seit mittlerweile fünf Jahren: Spezielle Kameras, die – ähnlich der „Blitzer“ zur Geschwindigkeitskontrolle – kontrollieren, ob Autofahrer während der Fahrt ihr Handy benutzen. Zum Einsatz kommt dazu neben einer speziellen Kamera auch eine Künstliche Intelligenz, die die Verkehrssünder identifiziert. In Rheinland-Pfalz wurde ein solches System ebenfalls getestet, zunächst in Form eines Pilotprojektes.