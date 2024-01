Technische Störung auch in Düsseldorf Internetseiten der Handwerkskammern in NRW teilweise offline

Der sogenannte Sicherheitsvorfall sei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der vergangenen Woche bemerkt worden, so der Sprecher. Um zu verhindern, dass Daten gestohlen werden, wurden alle Systeme vom Netz genommen und die Netzwerkverbindungen zur Handwerkskammer getrennt. Trotzdem könne man nicht ausschließen, dass es zu einem „Datenabfluss“ gekommen sei, hieß es von der Handwerkskammer Düsseldorf. Deshalb sei auch die NRW-Landesbeauftragte für Datenschutz informiert worden. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf.