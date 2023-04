Handwerker-Kurse und Repair-Cafés Heimwerker-Boom in NRW hält an

Selbermachen ist wieder angesagt. Besonders in den pandemiebedingten Lockdowns haben viele Menschen wieder die Lust am Werkeln und Gärtnern entdeckt. Wer Abstand halten musste von anderen Menschen, der beschäftigte sich oft mit dem, was zu Hause schon länger liegen geblieben war. Auch sogenannte Repair-Cafés erleben einen hohen Zuspruch – statt neu zu kaufen wird lieber repariert und dabei vielleicht noch das eine oder andere gelernt. In großen Städten wie Düsseldorf sind solche Einrichtungen aus einem Gedanken der Nachhaltigkeit gewachsen, doch auch in Kostenpflichtiger Inhalt ländlicheren Gebieten gibt es sie immer öfter. Viele Baumärkte hatten allerdings schon lange zuvor erfolgreich Handwerkerkurse angeboten. Die Nachfrage nach diesen Kursen steigt jetzt wieder, nachdem sie lange – ebenfalls aufgrund der Kontaktbeschränkungen – ausfallen mussten.