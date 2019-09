Kostenpflichtiger Inhalt: Handfehlbildungen bei Neugeborenen : Verursachte Deponie frühere Fehlbildungen?

Für den Neubau der Leverkusener A1-Brücke muss die ehemalige Deponie an einigen Stellen geöffnet werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Monheim In Leverkusen sind in den 90er Jahren in kurzer Zeit fünf Kinder mit Handfehlbildungen geboren worden. Der Oberarzt von damals sagt, alle Mütter wohnten nahe der Deponie an der A1-Brücke.