Handball-EM 2024 Das steht im geheimen Sicherheitsbericht des Bundeskriminalamtes

Zum ersten Mal findet eine Handball-Europameisterschaft (EM) der Männer in Deutschland statt. Gespielt wird in sechs verschiedenen Städten. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft steigt am 10. Januar in Düsseldorf, mehr als 50.000 Zuschauer werden erwartet. Sportliche Großereignisse sind immer mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat für die Handball-EM eine Gefährdungsbewertung erarbeitet. Unsere Redaktion hatte exklusiv Einblick in den fünfseitigen Bericht, der deklariert ist mit „VS (Verschlusssache) nur für den Dienstgebrauch“.