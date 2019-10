Wer vermisst den Jungen? : Zweijähriger allein in Hamm unterwegs – Polizei sucht Eltern

Hamm Die Polizei Hamm hat am Freitag einen etwa zwei Jahre alten Jungen aufgegabelt, der ohne Eltern oder sonstige Begleitung unterwegs war. Er wurde nun dem Jugendamt übergeben.

Zwischenzeitlich seien Kollegen auch noch einmal in den Bereich gefahren, in dem der Junge aufgefunden wurde, damit er sich vielleicht an etwas Bekanntes erinnere - ohne Erfolg. Die Polizei hat das Jugendamt verständigt, in dessen Obhut das Kind kommen soll. „Wir haben alles versucht.“