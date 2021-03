„Grauenhafter Anblick“ : Zwei abgemagerte Hunde und acht Welpen in Hamm gerettet

Eines von acht Hundewelpen, das die Polizei und Mitarbeiter des Tierasyls in einer Wohnung in Hamm fanden. Foto: dpa/Städtisches Tierasyl Hamm

Hamm Zwei verwahrloste und abgemagerte Hunde sowie acht Welpen hat die Polizei in Hamm gerettet. Ein Husky war mit einem Strick eng an einen Heizkörper gebunden.

Beamte seien am vergangenen Freitag in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil dort aus einer Wohnung Wasser in den Gemeinschaftskeller tropfte und aus ihr seit Tagen Hundejaulen zu hören war. Dort trafen sie keine Person an, dafür habe sich ein „grauenhafter Anblick“ geboten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Husky war mit einem Strick eng an einen Heizkörper gebunden. Ein Schäferhund befand sich - ebenfalls angebunden - in einer mit heißem Wasser vollgelaufenen Badewanne, wodurch die Überschwemmung verursacht worden sei. Beide Tiere in der verdreckten Wohnung seien stark verängstigt gewesen, hieß es. Sie kamen ins Städtische Tierasyl Hamm. Deren Mitarbeiter stellten fest, dass einer der Hunde vor kurzem Nachwuchs bekommen hatte.

Weitere Ermittlungen führten die Polizei tags darauf in eine andere Wohnung in Hamm. Dort trafen sie eine 24-Jährige und einen 29-jährigen an - und acht etwa fünf Wochen alte Hundewelpen. Auch diese wurden dem Tierasyl übergeben. Die Frau griff den Angaben zufolge bei dem Einsatz eine Polizistin an und verletzte sie leicht.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die beiden verwahrlosten Hunde nur der Fortpflanzung dienten und die Welpen anschließend verkauft werden sollten. Gegen einen 25-Jährigen aus der ersten Wohnung wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, die Frau bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Kölner Polizei mehrere Hunde aus drei teilweise zugemüllten Wohnungen in Köln und Düsseldorf befreit. Vier Malteser-Welpen wurden in einer Wohnung in Köln-Chorweiler in einem offenen Kühlschrank zusammengepfercht gefunden. Die Polizei ermittelt wegen illegalen Handels mit Hunden gegen vier Frauen. Die Anteilnahme nach dem Fund war groß: „Bei uns laufen heute die Drähte heiß, denn viele Menschen wollen den Hunden ein liebevolles neues Zuhause geben“, teilte die Polizei mit.

(mba/dpa)