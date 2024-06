Ohne Führerschein unterwegs Zwei Rollerfahrer in Hamm nach Unfall schwer verletzt – Autofahrer flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall in Hamm sind in der Nacht zum Samstag (8. Juni 2024) ein 17 Jahre alter Rollerfahrer und sein Mitfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Rollerfahrer, der ohne Führerschein fuhr, an einer Kreuzung nach links abbiegen, als er mit einem Auto kollidierte.