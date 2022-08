Unfall in Hamm : Kollision an Kreuzung - zwei Autofahrerinnen verletzt

Hamm Zwei Autofahrerinnen und ein Kind wurden bei einem Unfall in Hamm verletzt. An einer Kreuzung kollidierten die beiden Autos. Die Kreuzung war kurzzeitig gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos an einer Kreuzung in Hamm sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Die beiden Frauen und ein zweijähriger Junge seien am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach deren Angaben kollidierte zuvor eine 24 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Wagen an einer Kreuzung mit einem entgegenkommenden Auto. Die 42-Jährige und ihr Sohn konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 14.000 Euro.